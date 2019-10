Com a chegada de uma frente fria no Paraná, vinda do Rio Grande do Sul, as temperaturas caem e deixam o tempo com neblina em Curitiba e região nesta terça-feira (15). Há possibilidade de pancadas de chuva. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a nebulosidade e instabilidade podem continuar para os próximos dias.

A previsão é de que as temperaturas devam cair em todo o estado. Em Curitiba, a terça-feira começou com 13°C e deve chegar a 22°C de tarde. “A gente não descarta a possibilidade de granizo. É difícil precisar, mas é possível que ocorra formação de tempestades isoladas”, explica o meteorologista Paulo Ricardo Barbieri.

Como fica o tempo no litoral e interior?

No litoral, a previsão de chuva é desde manhã nesta terça. Em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, o dia começa com 18ºC 3 deve chegar a 23ºC.

No Norte do Paraná, o dia também vai ser de céu entre nuvens e muito calor. Em Londrina, o dia começa com 17°C e chega a 32°C à tarde.

A terça também vai ser de calor no Oeste. Em Cascavel, a terça começa com 19°C e alcança 29°C. Há previsão de pancadas de chuva a partir do começo da tarde.