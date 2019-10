Um homem de 27 anos, aposentado, foi morto no portão de casa na noite desta segunda-feira (14). Mayron Rigloski morava na Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, no bairro Alto Boqueirão, quando foi chamado para atender uma chamada na frente de casa. Os assassinos não tiveram perdão e 4 tiros acertaram o homem que tinha transtornos psicológicos.

“Recebemos um chamado pelo 190, informando que um indivíduo tinha sido alvejado por quatro tiros. No primeiro momento, os parentes estavam junto dele e esperaram as equipes dos socorristas. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) esteve no local, mas ele já estava morto. Informações que um veículo Palio parou e os ocupantes chamaram a vítima pelo apelido de Alemão e aí deram os disparos. O carro saiu logo do local na sequência”, relatou o Tenente Zech da Polícia Militar.

Mayron não tinha passagens pela Polícia e a partir de agora as investigações irão seguir com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP).

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho.