Frente fria derruba calorão e Curitiba vai ter semana de temperaturas amenas

O alívio no calorão esperado pelos paranaenses e curitibanos finalmente está chegando: uma frente fria se aproximou do Paraná e do Sul do Brasil neste fim de semana e, a partir desta segunda-feira (10), as temperaturas devem cair, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar). A diminuição das temperaturas em Curitiba e outras cidades do estado ocorre depois de duas semanas extremamente quentes, com cidades atingindo recordes de calor.

Neste domingo (09) as temperaturas ainda foram altas em todo o estado, com recorde de temperatura em nove municípios:

Altônia: 38,4°C

Apucarana: 33,2°C

Cerro Azul: 39,2°C

Fernandes Pinheiro: 33,8°C

Lapa: 33,0°C

Londrina: 36,0°C

Ponta Grossa: 33,4°C

Santo Antônio da Platina: 35,8°C

Umuarama: 36,9°C

Uma chuva intensa no fim da tarde e início da noite deste domingo ajudou a refrescar Curitiba e região metropolitana. A capital paranaense registrou máxima de 32,2ºC.

“Na segunda-feira as temperaturas máximas entrarão em declínio inicialmente nas áreas mais ao Sul e Leste do Estado. Ao longo da semana essa redução alcançará os demais setores do Paraná”, afirma a meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz.

Quando acaba o calor em Curitiba

Para os curitibanos que desejam um alívio nas altas temperaturas, a notícia é boa. Nesta segunda-feira (10), a previsão do Simepar indica máxima de 22ºC e mínima de 18ºC. Os dias mais quentes na cidade devem ser na terça (11) e quarta-feira (12), quando a máxima atinge 25ºC.

A semana em Curitiba também deve ser chuvosa. Apenas na sexta-feira (14) não há previsão de chuva, conforme informações do Simepar.

Frente fria chega ao Paraná depois de quase onda de calor no feriado de Carnaval

Do dia 26 de fevereiro até a terça-feira de Carnaval, um quadro próximo a uma onda de calor foi percebido em várias cidades do Paraná. Esse fenômeno é caracterizado por 5°C acima da média por pelo menos cinco dias seguidos. Em Cândido de Abreu, região Central, isso efetivamente ocorreu do dia 27/02 ao dia 4/03, com destaque para o dia 2 de março, que registrou temperatura máxima de 38,2°C. O número foi 7,7°C acima da média das temperaturas máximas para o período, que é de 30,4°C.

Em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), entre o dia 26/02 e o dia 3/03 as temperaturas ficaram 5°C graus acima da média, com exceção do dia 28/02, que teve uma temperatura máxima 4,5°C acima da média. Em Capanema, no Sudoeste, as temperaturas ficaram mais de 6°C acima da média entre os dias 1 e 4 de março, e em algumas datas a temperatura máxima passou de 40°C. Também no Sudoeste e no mesmo período, Francisco Beltrão teve temperaturas mais de 5°C acima da média.

“Fevereiro foi bastante quente em todo o Estado com temperaturas até 2°C acima da média histórica. Em Curitiba desde o dia 9 de fevereiro até o início de março a temperatura máxima média também ficou acima da média histórica. Nos últimos dias, perto da costa Sul, até a temperatura da água do mar ficou mais elevada: 2°C a 3°C acima da média. Isso também favoreceu que as temperaturas ficassem altas. Um bloqueio atmosférico (massa de ar quente e seco) ficou estagnado sobre o Sul do País”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para o Paraná

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site do Simepar. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.