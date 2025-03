Defesa Civil alerta para tempestade em Curitiba e região metropolitana neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma frente fria que vai mudar o clima em Curitiba e região metropolitana avança na tarde deste domingo (09). A queda das temperaturas vem depois de duas semanas extremamente quentes no Paraná.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), várias tempestades são observadas sobre o estado. Na Região Leste, que abrange as praias e cidades do entorno da capital paranaense, a chuva chega acompanhada de raios.

Neste domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja para a região metropolitana de Curitiba. Ou seja, são esperadas chuvas de até 60 mm/h, ventos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil do Paraná também enviou por meio de mensagens um aviso de chuvas intensas, raios e vendaval até às 21h para Curitiba e região metropolitana. A orientação é se proteger em local seguro. Qualquer ocorrência pode ser comunicada pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.