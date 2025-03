Serviços na BR-116 provocam interdições noturnas em Curitiba e região nesta semana

Entre esta segunda-feira (10) e o próximo sábado (15), a concessionária Arteris Litoral Sul irá realizar serviços de pintura de faixa na rodovia BR-116 no perímetro urbano de Curitiba e Fazenda Rio Grande, entre os quilômetros 115 e 124.

Os trabalhos serão realizados no período noturno, quando há menos movimento na rodovia, entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Para a execução dos serviços, a faixa da direita será interditada, o que requer atenção do motorista à sinalização que será colocada na via pela concessionária.

A Arteris Planalto Sul reforça a necessidade de os motoristas respeitarem a sinalização e reduzirem a velocidade no trecho em obra. Em caso de chuva, o trabalho poderá ser reprogramado.

As condições de tráfego em todo o trecho da BR-116 administrado pela concessionária podem ser acompanhadas pelo X (@Arteris_APS) ou pelo 0800 642 0116, que funciona 24 horas por dia.

Cronograma dos bloqueios na BR-116, na Grande Curitiba

Data da Execução: 10/03 a partir das 22 horas, até às 5 horas do dia 11/03; Km da interdição: 115+000 ao 118+000 sentido sul (Santa Catarina);

Data da Execução: 11/03 a partir das 22 horas, até às 5 horas do dia 12/03; Km da interdição: 118+000 ao 121+000 sentido sul (Santa Catarina);

Data da Execução: 12/03 a partir das 22 horas, até às 5 horas do dia 13/03; Km da interdição: 121+000 ao 124+000 sentido sul (Santa Catarina);

Data da Execução: 13/03 a partir das 22 horas, até às 5 horas do dia 14/03; Km da interdição: 124+000 ao 121+000 sentido norte (Curitiba);

Data da Execução: 14/03 a partir das 22 horas, até às 5 horas do dia 15/03; Km da interdição: 121+000 ao 118+000 sentido norte (Curitiba);