Frente Fria avança no Sul, derruba temperaturas e traz chuva a Curitiba

Uma frente fria avança pelo Paraná nesta quarta-feira (27) e já muda o tempo em praticamente todas as regiões, com exceção do Norte e Noroeste. Do Oeste para o Leste, ao longo do dia, a instabilidade aumenta e as temperaturas despencam se comparadas com as médias dos dias anteriores. Em Curitiba e cidades da região metropolitana o calor dá uma trégua e pode chover mais forte até o final do dia.

“Desde a madrugada estamos com uma frente fria avançando no sul do Brasil e atingindo o Paraná. Já tivemos precipitação no Oeste, Sudoeste e Sul, e gradualmente ela avança para outros setores. Teremos uma mudança bastante significativa ao logo do dia com o retorno das chuvas, com risco elevado de chuvas mais fortes”, disse o meteorologista do Simepar Samuel Braun.

Quem já despertou sentiu a mudança na temperatura. Em Curitiba a máxima ainda pode chegar aos 29°C, mas na quinta-feira não ultrapassa os 17°C e os 15°C na sexta. A mínima quinta e sexta-feira é de 11°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta amarelo para o risco de tempestades.

“Amanhã e na sexta a previsão fica por conta da temperatura amena ao amanhecer, com mínimas perto do 10°C, o que é uma mudança significativa em relação soas últimos dias. Não esquenta e o céu fica encoberto. Na sexta a nebulosidade e instabilidade aumentam, com risco de chuvas mais intensas”, concluiu Samuel.Braun.

No litoral a previsão é de máxima de 29°C, com chuva pelos próximos três dias. Também há um alerta para ventos costeiros intensos, aumentando o risco de ressaca.

