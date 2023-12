Aqui na Tribuna a gente já avisou que a virada de ano em Curitiba deverá ser com chuva e tempo fechado. Com o Réveillon se aproximando, esta mudança no tempo fica cada vez mais clara. Uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul pode causar tempestade, segundo alerta do Inmet.

Praticamente todo o Paraná está em alerta amarelo de tempestade nível “perigo potencial”. Segundo o Simepar a máxima nesta sexta-feira alcança os 32ºC, condição que pode causar chuvas isoladas.

“Entre o oeste, sudoeste e centro-sul do estado, houve aumento de nebulosidade, favorecida pela organização de um sistema meteorológico que já provoca tempestades sobre o Rio Grande do Sul, sul do Paraguai e norte da Argentina”, disse a meteorologista Lidia Mota, do Simepar.

O simepar alerta que as chuvas vão retornar para a maioria das regiões paranaenses, com risco de tempestades. “As temperaturas ainda apresentam uma tendência de elevação, mas em alguns municípios, devido ao aumento de nuvens e algumas chuvas, especialmente em áreas mais ao sul e oeste, apresentam elevação mais lenta”, disse o instituto sobre as condições do tempo.

Previsão do tempo para Curitiba

A frente fria avança pelo mar do sul para o sudeste do país. No Paraná, muitas nuvens no céu e algumas chuvas ao longo do dia, especialmente no leste e norte. Temperaturas em média apresentam uma elevação mais lenta. Curitiba terá um fim de semana bem mais ameno, com máxima de 24ºC no sábado e mínima de 15ºC no domingo.

Já no litoral paranaense o calor segue um pouco mais elevado. Antonina, por exemplo, terá máxima de 32ºC nesta sexta-feira. No fim de semana o litoral promete máxima de 24ºC.

