Uma franquia da rede de fast food KFC de frango frito e sanduíches encerrou sua operação no Park Shopping Boulevard, em Curitiba. O motivo, segundo os administradores da franquia, foi uma decisão estratégica da empresa. Segundo o shopping, uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e taxas foi ajuizada contra o locatário.

A franquia da rede de alimentos norte-americana ocupava uma das lojas da praça de alimentação desde a inauguração do shopping, em dezembro de 2021. A reportagem procurou os representantes da Grossi Comércio de Alimentos Ltda., dona da franquia de fast food, na noite desta quinta-feira (23), e só obteve retorno no final da manhã desta sexta.

Segundo Edgar Grossi, um dos donos da franquia, a empresa decidiu encerrar suas atividades por decisão própria, e que tinha um acordo com o shopping para não pagamento dos aluguéis a partir de abril de 2022.

De acordo com ele, a troca no comando do setor responsável pelos contratos gerou todo o problema. “Ele não honrou o acordo, cobrou aluguel e nos protestou”, disse. O responsável pela loja promete levar a franquia para outro local.

O shopping emitiu uma nota oficial a pedido da reportagem confirmando o ajuizamento da ação contra o locatário. “A administração do Park Shopping Boulevard confirma que foi ajuizado o despejo, mas não pode passar mais informações devido ao sigilo contratual”.

Em nota, a KFC Brasil informou que ‘”em respeito a todos os consumidores e fãs da marca em Curitiba, o KFC Brasil vem a público informar sobre o encerramento da operação na unidade do Park Shopping Boulevard. Após desacordo entre o empreendimento e o franqueado, a loja, localizada no bairro do Xaxim, será transferida para uma nova localidade na capital do Paraná, ainda em definição”.

Nota de esclarecimento

A Tribuna do Paraná esclarece que, diferente do informado anteriormente, a empresa Grossi Comércio de Alimentos Ltda. não encerrou as atividades da franquia da rede KFC que mantinha no Park Shopping Boulevard por conta de um despejo judicial por inadimplemento.

Apesar da existência de uma ação judicial pedindo a saída da empresa do centro comercial por falta de pagamento de obrigações junto à administração, protocolada na quinta-feira (23/02), não foi esse o motivador do encerramento das atividades.

Segundo os representantes jurídicos da Grossi Comércio de Alimentos Ltda., a empresa já havia manifestado insatisfação com a parceria comercial e o interesse em deixar de operar no shopping em março de 2022. Segundo os empresários, a operação não entregava o lucro projetado e o shopping não honrou com alguns compromissos assumidos antes mesmo da inauguração do local.

Para manter a unidade do KFC operando, a administração ofereceu uma bonificação no pagamento de aluguéis e demais taxas até que a loja atingisse o equilíbrio financeiro. Em novembro de 2022, a administração do centro comercial retirou os benefícios e voltou a cobrar pelas taxas.

Os administradores da franquia não concordaram com a mudança no acordo e iniciaram um processo interno de encerramento das atividades. Nesta quinta-feira (23/02) a empresa notificou o shopping de que encerraria as suas atividades e retiraria equipamentos e mobiliário a partir desta sexta-feira (24/02).

As informações foram atualizadas no conteúdo acima no decorrer do dia, à luz dos novos fatos apurados.

