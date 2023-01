A reforma do Teatro Paiol, localizado no bairro Prado Velho, em Curitiba, tem gerado uma série de críticas de especialistas em patrimônio nas redes sociais nesta quinta-feira (15). O próprio arquiteto Abrão Assad, que reciclou o espaço em 1971 ficou indignado quando soube da reforma, que descaracterizou a construção histórica.

LEIA TAMBÉM:

>> “Reforma desastrosa, grotesca e irresponsável”, diz arquiteto sobre o Teatro Paiol

>> Micro usina hidrelétrica criada por curitibanos permite economia de energia (e dinheiro) e faz sucesso

Pelo Instagram, a arquiteta especialista em patrimônio Iaskara Florenzano classificou a reforma como “desastre”. “A questão é, como um desastre destes pode ter passado pelos critérios técnicos especializados (ou que deveriam ser) de órgãos públicos com pessoas que deveriam estar capacitadas para compreender o trabalho?”, questionou.

+Desastrosa ou necessária? O que você achou da polêmica reforma do Paiol? Vote na enquete!

Confira a seguir fotos de como ficou o Teatro Paiol após a reforma:

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Fundação Cultural de Curitiba se manifesta sobre a reforma

Confira a nota da Prefeitura de Curitiba na íntegra:

A obra de recuperação do Teatro do Paiol, urgente pela ruína do telhado e por conta de outros problemas na estrutura da construção de 1906, não está concluída.

A reforma foi precedida de estudos técnicos e a cor amarela trabalhada conforme prospecção realizada por arquitetos especializados em patrimônio histórico. O projeto elaborado pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC) foi aprovado pela Comissão do Patrimônio Histórico e Cultural (CAPC) e submetido ao programa Cultura: Preservação, Promoção e Acesso do Governo Federal.

A pintura não foi realizada com tinta. A técnica usada é a pintura a base de cal, para a proteção da alvenaria e que com a ação do tempo gradualmente devolverá o caráter rústico da fachada da edificação (efeito “desgaste” de cor e reboco). Vale lembrar que o tom da tinta também varia conforme a umidade da parede.

A etapa da pintura ainda não foi concluída e o arquiteto Abrão Assad, responsável pelo projeto de transformação do espaço em teatro, em 1972, está colaborando com a comissão responsável para se chegar ao efeito de cor de aspecto antigo que costuma caracterizar o imóvel.

As obras no Teatro do Paiol acontecem para aumentar a durabilidade e melhorar as condições de uso do imóvel que estava com processo de degradação das paredes, graves infiltrações, com risco inclusive de colapso de toda a estrutura.

A obra da Prefeitura de Curitiba garante o uso do Teatro do Paiol, com segurança, por pelo menos mais 50 anos.