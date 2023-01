Desde que as imagens começaram a pipocar nas redes a polêmica reforma feita no histórico Paiol, em Curitiba, gerou uma enxurrada de declarações de pessoas leigas e de especialistas no assunto. Afinal de contas, qual é a sua opinião, caro leitor da Tribuna? O teatro Paiol teve sua história descaracterizada ou foi salvo pela reforma?

+FOTOS! Veja como ficou o Teatro Paiol depois da polêmica reforma

O arquiteto Abrão Assad, que restaurou o prédio em 1971, se disse “surpreso, indignado e desolado” com o resultado do restauro. Para ele, trata-se de “uma desastrosa, grotesca e irresponsável descaracterização da obra original”, disse em um nota oficial. O Paiol foi construído em 1874 para abrigar pólvora.

Por outro lado, Leandro Nicoletti Gilioli, arquiteto que executou o projeto de restauro da edificação, o prédio tinha muito reboco e que a patina original já tinha sido perdida. “Durante a obra, foi até discutido se mantínhamos o reboco ou se fazíamos um novo. Mas não tinha mais solução, era muito reboco. Foi perdida a pátina do tempo, mas a sobrevivência do edifício foi considerada acima de tudo”, explica.

A carregar…

Antes e depois da obra de restauro do Teatro Paiol. Foto: Maicon J. Gomes / Átila Alberti.

Veja que incrível!