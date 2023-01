Um suposto vazamento de produto químico na galeria de água na Rua Nossa Senhora do Rocio, região portuária de Paranaguá, assustou moradores no início de tarde desta segunda-feira (12). Moradores da região relataram aos bombeiros um forte cheiro de produto químico, que não chegou a ser identificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento do vazamento. No entanto, na verificação local, o detector multigás não acusou alterações no ambiente.

Também foram acionadas no local a Defesa Civil e o Instituto Água e Terra (IAT). As duas equipes verificaram nas proximidades possíveis vazamentos em terminais de etanol próximo ao local, mas não foi possível identificar a fonte do vazamento.

Não houve vítimas. Atuaram no local seis bombeiros e três viaturas.

Vazamento em 2021 cria “rio de fogo” em Paranaguá

Explosões em galerias de esgoto no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá, no Litoral do Estado, assustaram moradores em março de 2021. Em alguns pontos do bairro, um “rio de fogo” chegou a se formar e bueiros chegaram a registras explosões, causando espanto entre a vizinhança. Não houve registro de feridos.