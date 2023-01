A interdição total da rodovia BR-376 por nove dias, provocada por quedas de barreiras na Serra do Mar, afetou a rotina de cidades no litoral do Paraná, em especial em Guaratuba. A travessia da baia, feita pelo ferry boat que liga Guaratuba a Matinhos, chegou a registar esperas de mais de 14 horas. Mas agora, depois da liberação em meia pista do trânsito na BR-376, a operação do ferry boat já não tem mais as longas filas registradas na semana passada.

LEIA MAIS – Estrada da Graciosa deve ser totalmente liberada perto do Natal

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o tempo médio de travessia após a compra do bilhete estava sendo de 45 minutos. Na semana passada, os motoristas tinham que esperar até duas horas e meia para chegar ao outro lado da baía depois da compra do bilhete. Esse tempo não levava em conta toda a fila até chegar ao ponto de compra do bilhete, apontou o DER-PR. Mais informações sobre o tempo de espera da travessia estão sendo disponibilizadas em um perfil do departamento no Twitter.

LEIA MAIS – Viaduto na BR-277 tem trânsito caótico e motociclista resgatado após acidente

Cinco embarcações estão fazendo a travessia nesta semana, após a chegada do ferry boat Nhundiaquara, que estava em reforma em um estaleiro de Santa Catarina. A embarcação, de propriedade do DER-PR, está operando no trecho junto ao ferry boat Guaraguaçu, também do DER-PR, e das balsas Equip400, Valadares e Vitória, de propriedade da Internacional Marítima, concessionária da travessia. Uma sexta embarcação, o ferry boat Piquiri, está em fase final de reparos e deve se integrar na travessia nos próximos dias.

Veja que incrível!