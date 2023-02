Alunos de escolas da rede municipal de Curitiba voltam às aulas nesta terça-feira (14). Ao todo, 140 mil crianças de 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) retornam às salas para o início do ano letivo de 2023. Em janeiro, as unidades educacionais receberam obras, serviços de manutenção e, nestes últimos dias, limpeza e organização para receber os estudantes.

VIU ESSA? Corte de 21 araucárias revolta moradores na RMC: “Só ficaram os toquinhos, um pecado”

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, reforça que o retorno é 100% presencial e que é muito importante a frequência de todos. “Nesta retomada pós-pandemia, a mediação presencial é fundamental. A rede pública de ensino curitibana tem investido na recomposição das aprendizagens e pedimos a colaboração das famílias para evitar faltas”, destaca Maria Sílvia.

Desde o ano passado, o formato de ensino na rede curitibana é totalmente presencial, em 2021 ainda houve a opção do híbrido, devido aos protocolos de saúde em decorrência da pandemia da Covid-19.

LEIA AINDA – Veja dicas para a adaptação das crianças neste início de ano letivo

Bacila lembra que a capital do Paraná manteve a queda na taxa de distorção idade-série em 2022, e está com a menor distorção idade-série entre as capitais brasileiras, para os estudantes do Ensino Fundamental. Em 2022, Curitiba registrou taxa de 2,1, contra 2,3 em 2021. “Esse dado reflete os investimentos da Educação para garantir a qualidade do ensino”, pontua a secretária.

Dicas para um retorno tranquilo às escolas

– Conversar com a criança sobre a importância de retomar a rotina na escola

– Com o fim das férias, as crianças devem voltar aos horários de antes, como dormir mais cedo

– Verificar se todos os materiais necessários estão na mochila, no dia anterior

– Deixar o uniforme preparado

– Verificar com a escola/CMEI o horário de entrada para evitar atrasos

– Máscaras não são obrigatórias, e sim opcionais

Ensino integral

Curitiba segue este ano com o aumento da oferta da educação integral em tempo ampliado para mais 30 unidades. Até o fim do ano, a rede municipal de ensino terá 156 escolas com essa opção. Hoje são 126. E até o final de 2024, todas as 185 escolas terão pelo menos parte das turmas com opção de matrícula para o integral na própria escola ou nas UEIs próximas.

Atualmente, são atendidos 55 mil estudantes em período integral, em turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Em 2017, eram 42 mil. O integral permite que o estudante permaneça com até 9 horas de atividades na escola e garante acesso a atividades pedagógicas diferenciadas. Os estudantes também recebem alimentação escolar adequada ao tempo maior em que permanecem na unidade educacional.

Veja que incrível