O fim da operação em Curitiba do aplicativo Yellow Bike, anunciado quarta-feira (22), trouxe preocupação a quem comprou créditos no aplicativo de bicicletas compartilhadas.

A Grow, start-up responsável pelas bikes amarelas, explica que é possível fazer o reembolso através do setor de ajuda do site da empresa. “Os usuários que tiverem adquirido créditos não utilizados devem solicitar reembolso no botão de ‘ajuda’ do app ou pela central de ajuda no site”, afirma a Grow em nota. Acesse o site para ter o seu dinheiro de volta.

Centenas de bicicletas estavam empilhadas no terreno no bairro Rebouças em Curitiba. Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná.

Por que parou?

As bikes amarelas pararam de operar em Curitiba exatamente um ano após o início do serviço compartilhado. Porém, no dia 8 de janeiro, a Tribuna do Paraná já havia informado em primeira mão que centenas de bikes do aplicativo estavam depositadas em terreno no bairro Rebouças.

A retirada das bikes faz parte da reestruturação da empresa, que atua também em São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros seis países da América Latina. Para devolver as bikes às ruas de Curitiba, a empresa agora busca parcerias públicas e privadas.

As bicicletas recolhidas inicialmente foram depositadas no terreno no Rebouças. No último final de semana, elas foram retiradas do terreno e levadas para revisão. “As bicicletas estão temporariamente fora de circulação. Elas foram recolhidas das ruas para que sejam submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança”, explica a Grow.