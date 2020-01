Exatamente após um ano de operação, as bicicletas compartilhadas não estão mais nas ruas de Curitiba. Nesta segunda-feira (22), a Grow, startup que administra o aplicativo Yellow Bike, anunciou que as bicicletas serão temporariamente recolhidas. No dia 8 de janeiro, a Tribuna do Paraná já havia informado em primeira mão que centenas de bikes do aplicativo estavam depositadas em terreno no bairro Rebouças.

A retirada das bikes faz parte da reestruturação da empresa, que atua também em São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros seis países da América Latina. Para devolver as bikes às ruas de Curitiba, a empresa agora busca parcerias públicas e privadas.

Apenas as patinetes da empresa ficarão disponíveis para uso compartilhado em Curitiba. “A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura”, alega a Grow na nota.

As bicicletas recolhidas inicialmente foram depositadas no terreno no Rebouças. No último final de semana, elas foram retiradas do terreno e levadas para revisão. “As bicicletas estão temporariamente fora de circulação. Elas foram recolhidas das ruas para que sejam submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança”, explica a Grow.

A Grow informa que encerrou sua operação, inclusive com patinetes, em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Guarapari (ES), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS), Vitória (ES) e Vila Velha (ES). As patinetes que estavam nessas cidades serão transferidas para as cidades em operação.

Vandalismo e furto

Desde que o aluguel de bikes começou em Curitiba, na segunda quinzena de janeiro de 2019, diversas reportagens foram publicadas sobre o vandalismo com as Yellows. Com menos de uma semana de circulação, uma delas foi jogada dentro do Rio Belém em pleno Centro Cívico. O flagrante foi feito no trecho do rio que passa ao lado da ciclovia que corta o bairro, a poucas quadras da prefeitura de Curitiba. A bicicleta ainda estava com a trava ativada, indicando que ela foi simplesmente arremessada por alguém para dentro do leito do rio.

No mesmo período, foram encontradas bicicletas com as rodas tortas no Parque Barigui. Ainda, com apenas dois dias de funcionamento, a Guarda Municipal prendeu dois homens tentando roubar as Yellows que estavam estacionadas na região central da capital.

Outro caso que chamou atenção foi de um homem que furtou uma das bicicletas amarelas e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 40 km de Curitiba, na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana. O objetivo do homem, na verdade, era percorrer com a bicicleta do aplicativo 540 km até Toledo, no Oeste do Paraná.