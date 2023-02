O Carnaval chegou. O momento, muito esperado por quem gosta de samba e festa, também é um período extremamente importante para os cristãos do mundo inteiro. O “dia de Momo” marca o início da Quaresma, período de 40 dias que antecede à Páscoa, que lembra a morte e ressureição de Jesus Cristo.

Do latim “quadragésima”, a palavra significa exatamente o que parece. Para os católicos, no quadragésimo dia Cristo será entregue para se sacrificar pela humanidade (costume que foi assimilado cerca de 350 anos depois de Cristo). A Páscoa é a festa mais importante do ano no calendário litúrgico.

Durante a Quaresma, os fiéis intensificam os atos de penitência, oração, reflexão e atos de caridade e bondade. Alguns costumam fazer alguns sacrifícios, como não consumir bebidas alcolicas, não comer chocolate, não falar palavrão e mudar alguns hábitos.

Compromisso em grupo

O site Te Faz Bem, uma iniciativa cristã de incentivo à orações e a fazer o bem por intermédio de mensagens positivas e incentivo a boas ações e mudanças de comportamento, criou o Desafio Quaresmal. “Nesta Quaresma queremos nos unir numa caminhada para despertar nossa esperança e resiliência, chegando na páscoa transformados, como o Cristo que ressuscitou e nos trouxe vida nova”, diz o enunciado da proposta.

O grupo propõe que seus participantes façam 40 dias de orações, sugerem 40 ações simples para ajudar os participantes a enfrentarem os desafios do dia a dia para fortalecer a esperança e resiliência dos fiéis. “Nos apoiamos nas três dimensões que a Igreja pede durante este período: Oração, penitencia e caridade. Vamos refletir sobre o significado da quaresma e como esse tempo pode nos ajudar a desenvolver esperança e resiliência”.

Os interessados podem participar gratuitamente do grupo do Desafio Quaresmal no WhatsApp. Quer conhecer a iniciativa do pessoal do Te Faz Bem?

“Além disso, teremos um momento semanal que vai complementar as ações diárias. Todo o conteúdo é desenvolvido, com muito amor, por religiosos e catequistas”, completam os organizadores.

>>> Acesse o Te Faz Bem

Foto: Reprodução



