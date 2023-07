Festival de Balonismo colore o céu a 100 km de Curitiba neste fim de semana

Neste sábado (22) e domingo (23) o céu de Ponta Grossa continuará colorido com o 1º Festival de Balonismo, que acontece no Centro de Eventos. O evento conta com onze balões competidores e apresentações de pilotos profissionais, sem oferecer passeios para a comunidade.

A entrada e o estacionamento são gratuitos. Neste sábado, os voos competitivos ocorrem até às 15h30. A programação continua às 20 horas com a atração Night Glow, deixando os balões iluminados por 30 minutos.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Ponta Grossa

No domingo (23) o festival começa às 7 horas. Os voos competitivos vão até às 15 horas. Novamente, às 20 horas, a comunidade pode conferir o Night Glow. Já às 21 horas ocorre a premiação e encerramento.

A atividade, organizada pela Secretaria de Turismo com a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), faz parte das comemorações de aniversário da cidade paranaense, que completa 200 anos em 15 de setembro.

