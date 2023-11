Fertilização in vitro em Curitiba; Clínicas que fazem tratamento para engravidar

O setor de medicina reprodutiva deve crescer em média 23% até 2026 no Brasil, segundo um estudo realizado pela Redirection International, empresa especializada em assessoria de fusões e aquisições. O estudo foi feito a partir de modelos econômicos e estatísticos, com base nos dados globais e nacionais do setor. Acredita-se que o mercado brasileiro vai movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão e chegará ao final de 2026 com pouco mais de R$ 3 bilhões. Curitiba tem clínicas especializadas no tratamento chamado de Fertilização in Vitro (FIV). Veja no fim desta matéria a lista.

De acordo com a Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (REDLARA), o Brasil lidera o ranking de fertilização in vitro (FIV), inseminação artificial e transferência de embriões e concentra 40% de todos os centros de reprodução assistida da América Latina. A técnica eleva a chance de gravidez, reduzindo o custo médio e tornando o serviço mais acessível à população

O levantamento também apontou ainda que a maioria dos centros de reprodução assistida estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Em Curitiba, são várias clínicas que possuem referência na reprodução assistida e com equipes de primeira linha. A Tribuna do Paraná informou sobre a ovodoação, um procedimento de Fertilização in Vitro (FIV), que está tendo ótima aceitação pelos resultado e preço.

Abaixo, algumas clínicas curitibanas que oferecem o serviço:

Laboratório Reprodução Humana Triamare, R. Goiás, 70 – 5° andar | sala 502 – Água Verde, localizada dentro da Eco Medical Center. Telefone (41) 98848-8000.

Conceber – Av. Rep. Argentina, 210 – 17º andar – Água Verde. Telefone: (41) 3039-5556

Fertway R. Benjamin Lins, 774 – Batel. Telefone: (41) 3026-2103

Androlab Travessa Dr. Flávio Luz, 132 – Loja 03, Juvevê. Telefone: (41) 3352-2544

Feliccitá (Rua Conselheiro Dantas, 1154, Rebouças. Telefone: (41) 3334-4443

Centro de Fertilidade Saab – Rua Padre Camargo, 435, Alto da Glória. Telefone: (41) 3362-9023.

Embryo – Av. Sete de Setembro, 6481 – Seminário. – Telefone: (41) 3524-6462

Matres – Fertilidade e Reprodução Humana – Rua Padre Anchieta, 2194. Edifício Mirabili. 3º Andar Sala 302 – Bigorrilho. Telefone: (41) 99277-5808

Ginefert Reprodução Assistida e Ginecologia – Av. Visc. de Guarapuava, 4628 – Batel. Telefone: 99843-0992

