Informações sobre a nova licitação do ferry boat de Guaratuba, para a exploração da travessia aquaviária na baía, serão apresentadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em audiência pública na próxima quinta-feira (9), na Câmara Municipal de Guaratuba, no Litoral, do Paraná.

Na audiência, conforme o DER, a comunidade poderá tirar dúvidas e fazer suas colaborações, visando garantir um processo transparente, que atenda às necessidades de deslocamento de moradores, visitantes e turistas que trafegam na ligação entre Guaratuba e Matinhos. A participação é livre para todos os interessados e também será transmitida ao vivo pelo Youtube, a partir das 19h, com previsão de encerramento às 22h.

“O DER do Paraná convida a população para que participe da consulta pública, que tem o objetivo de apresentar e discutir com a comunidade, sociedade civil organizada, e com os representantes da região envolvida, informações da nova licitação para exploração do serviço de travessia da baía de Guaratuba, o ferry boat”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti.

Momento emergencial superado

“Já superamos o momento emergencial da travessia de Guaratuba, com as reformas das embarcações e atracadouros concluídas, e tempo de espera para embarcar ficando em média de cinco minutos, exceto quando recebemos o tráfego desviado da BR-376”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

“Agora vamos retomar o caminho próprio da exploração da travessia, conforme a legislação vigente, garantindo o deslocamento do cidadão, e prevendo serviços e um atendimento cada vez melhores”.

Serviço

Audiência Pública – Nova licitação da travessia aquaviária da Baía de Guaratuba Data: Quinta-feira (9)

Horário: 19h às 22h

Local: Câmara Municipal de Guaratuba – R. Cel. Carlos Mafra, 494

Com transmissão ao vivo aqui.

Veja que incrível