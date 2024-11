Feriado em Curitiba! Veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra, nesta quarta

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será feriado em Curitiba pela primeira vez. Por isso, nesta quarta-feira (20) não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

Vão funcionar nesta data, de acordo com a Prefeitura de Curitiba, somente os serviços municipais considerados essenciais, seguindo sistema de escala de trabalho definida por cada órgão ou entidade responsável, para garantir o caráter ininterrupto de atividades como o atendimento em hospitais, transporte público e serviços de segurança.

Além dos órgãos públicos, a partir deste ano, escolas, bancos e grande parte das empresas privadas também fecharão no dia 20 de novembro, ou irão operar em regime de plantão. Veja abaixo detalhes e horários de funcionamento de serviços e atividades em Curitiba.

URBS

Transporte coletivo

Tabela de domingo com reforços nos terminais

Mercado Municipal Capão Raso

Aberto das 10h às 19h

Rua da Cidadania Matriz

Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Fechado

Rua 24 Horas

Aberta das 9h às 24h

Arcadas do Pelourinho

Aberto das 7h às 19h

Arcadas do São Francisco

Aberto das 8h às 16h

Lojas #CuritibaSuaLinda

Mercado Municipal – 9h às 13h

Torre Panorâmica – 10h às 18h

Memorial Paranista – 10h às 18h

Jardim Botânico – 9h às 18h

Aeroporto – 8h às 22h

Shopping Estação- 10h às 18h

ESPAÇOS CULTURAIS



MUMA

Aberto – 10h às 19h

Avenida República Argentina, .3430

Cine Passeio

Funciona normalmente

Rua Riachuelo, 410 – Centro

Cine Guarani

Funciona normalmente

Avenida República Argentina, 3.430

Memorial Paranista

Funciona normalmente

ESCOLAS, CMEIs E CMAEEs

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechadas nesta quarta-feira (20/11), conforme previsto em calendário escolar.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quarta-feira (20/11).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, inclusive nos feriados, das 7h às 22h. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Na quarta-feira (20/11), os Caps II fecham e apenas os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 13h

Mercado Regional Cajuru

Quarta (20/11) – fechado

Armazéns da Família

Quarta (20/11) – fechados

Feiras Livres Diurnas

Quarta (20/11) – ponto facultativo

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Quarta (20/11) – ponto facultativo

Feiras Orgânicas

Quarta (20/11) – ponto facultativo

Programa Nossa Feira

Quarta (20/11) – ponto facultativo

Sacolões da Família

Sacolão da Família Boa Vista

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 17h

Sacolão da Família Boqueirão

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 18h

Sacolão da Família Carmo

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 13h

Sacolão da Família Fazendinha

Quarta (20/11) – aberto – das 7h às 13h

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 13h

Sacolão da Família Pinheirinho

Quarta (20/11) – aberto – das 9h às 17h

Sacolão da Família Rui Barbosa

Quarta (20/11) – fechado

Sacolão da Família Santa Cândida

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 18h

Sacolão da Família Santa Efigênia

Quarta (20/11) – aberto – das 9h às 13h

Sacolão da Família Santa Felicidade

Quarta (20/11) – aberto – das 8h às 12h

Sacolão da Família Vila Sandra

Quarta (20/11) – aberto – das 9h às 17h

Restaurantes Populares

Quarta (20/11) – fechado

*O Projeto Mesa Solidária funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica – aberta todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp).

Jardim Botânico de Curitiba – aberto normalmente, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto normalmente, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.

Zoológico de Curitiba – aberto normalmente nesta quarta-feira (20/11), das 10h às 16h. Fecha para manutenção às segundas-feiras.

Museu de História Natural Capão da Imbuia – funcionamento normal nesta quarta-feira (20/11), das 9h às 16h45. Fecha para manutenção às segundas-feiras.

Passeio Público – aberto normalmente, das 6h às 20h. Fecha para manutenção às segundas-feiras.

AGÊNCIA CURITIBA

Os nove Espaços Empreendedor estará fechado no dia 20 de novembro.

MEIO AMBIENTE

Proteção animal

Adoção de animais – O Crar funciona em regime de plantão das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC.

Atendimento de emergência (ambulância) – todos os dias das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Animais silvestres – Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) recebe animais das 9h às 12h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.

Limpeza Pública

Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico)

Não haverá coleta nesta quarta-feira (20/11).

CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo/reciclável)

Funcionará nos setores com coleta uma vez na semana às quartas-feiras.

CONFIRA AQUI o horário da coleta na sua rua

Varrição

Funcionará na escala de domingos e feriados.

Lixo Tóxico

Funcionamento normal.

Ecopontos

Não haverá funcionamento.

CONFIRA AQUI os endereços dos Ecopontos

Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156)

Não haverá coleta nesta quarta-feira (20/11).

Câmbio Verde

Não funcionarão nesta quarta-feira (20/11).

CONFIRA AQUI o calendário 2024

Coleta de animais mortos não funcionará nesta quarta-feira (20/11).

Serviço Funerário

Atendimento ininterrupto.

CASA DA MULHER

Atendimento ininterrupto.

AÇÃO SOCIAL

Funcionam interruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional, Casas de Passagem e Hotéis Sociais).

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República.

Todos os Centros Pop que ofertam atendimento técnico, alimentação, espaço para higiene e encaminhamentos para serviços de proteção – das 8h às 17h.

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR) – 8h às 18h.

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES)

Central de Regulação de Vagas

TRÂNSITO

O atendimento ao público na Superintendência de Trânsito (Setran) se encerra no dia 19/11 (terça-feira) e retorna dia 21/11 (quinta-feira). Os prazos para recursos que vencerem no dia 20/11 poderão ser protocolados até dia 21/11, presencialmente com agendamento ou pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período respeitando os seus prazos. Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo dos processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.

Estar

No Smart Park do Jardim Botânico e do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança será normal no feriado. Já nas áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R) não haverá cobrança nesta quarta-feira (20/11).

Pátio

O atendimento para liberação de veículos do pátio da Setran também estará fechado nesta quarta-feira (20/11). O atendimento retorno ao normal na quinta-feira (21/11).

ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, os órgãos públicos do Paraná terão escala especial de funcionamento nesta quarta-feira. A medida, no entanto, não abrange serviços considerados essenciais e que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia. Confira.

MUSEUS

Os espaços culturais do Governo do Estado estarão abertos ao público nesta quarta-feira (20), feriado do Dia Nacional da Consciência Negra. Muitas ações são integradas à programação de celebrações da data. Apenas a Biblioteca Pública do Paraná estará fechada. Confira AQUI a programação completa.

HOSPITAIS DO ESTADO

Atendimento normal todos os dias.

SEGURANÇA PÚBLICA

Atendimento normal.

ESCOLAS ESTADUAIS

Não haverá aula nos colégios estaduais. A área administrativa da Secretaria da Educação também não terá expediente.

FARMÁCIAS DO PARANÁ

Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas.

HEMEPAR

As unidades da Hemorrede não terão atendimento ao público para coleta de sangue.

CEASA

As unidades da Ceasa Paraná em Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu estarão abertas normalmente nesta quarta-feira (20). As Ceasas de Maringá e Cascavel fecham nesta data. A administração central da Ceasa Paraná também não terá expediente. Mais detalhes AQUI.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Todas as Agências do Trabalhador estarão fechadas, retomando os atendimentos na quinta-feira (21) com programação especial voltada para empregabilidade negra.

PROCON-PR

Os postos estarão fechados. É possível acessar os serviços de maneira virtual pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.

DETRAN

A sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PR), em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado estarão fechados, retomando o atendimento na quinta-feira (21), das 8h às 17h. Os cidadãos podem acessar serviços, realizar consultas e agendar atendimentos pelo aplicativo Detran Inteligente ou pelo site www.detran.pr.gov.br.

RECEITA ESTADUAL

As delegacias e agências da Receita Estadual estarão fechadas.

COHAPAR

A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quarta-feira, com retorno às atividades na quinta (21). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura ficarão disponíveis no site cohapar.pr.gov.br.

FOMENTO PARANÁ

Não haverá expediente na quarta-feira (20), retomando os atendimentos na quinta (21).

JUNTA COMERCIAL

A Jucepar não terá expediente. O órgão retoma os atendimentos na quinta-feira (21).

PARQUES ESTADUAIS

Os 29 complexos ambientais administrados pelo Instituto Água e Terra (IAT) vão funcionar normalmente no feriado da Consciência Negra. Três encontram-se atualmente fechados para reforma: o Parque Estadual Ilha das Cobras, em Paranaguá, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, e o Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes.

COPEL

As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham nesta quarta-feira. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800-510-0116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.

SANEPAR

As Centrais de Relacionamento ao Cliente da Sanepar fecham na quarta-feira. Os canais 24 horas funcionam normalmente por meio do telefone (0800-200-0115), WhatsApp (41 99544-0115), e-mail (atendimentoaocliente@sanepar.com.br) e do site www.sanepar.com.br.

TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO

Nesta quarta-feira, o transporte coletivo metropolitano contará com uma operação ajustada para atender a demanda dos passageiros. Confira como ficará o funcionamento das linhas:

Operação com tabela de sábado: B07-GUARAITUBA/CABRAL; C13-ÁGUA CLARA; linhas que atendem o município de Fazenda Rio Grande e fazem ligação com Curitiba; linhas da Viação do Sul, que atendem Rio Branco do Sul, Itaperuçu e parte de Almirante Tamandaré.

As demais linhas do transporte coletivo metropolitano seguirão os horários e frequências previstos para a tabela de domingo, podendo ser ajustadas de acordo com a demanda de passageiros.

OUVIDORIA

Não haverá atendimento presencial, mas é possível fazer reclamações e sugestões de maneira online ou pelo WhatsApp (41 3883-4014). Em caso de feriados, o prazo de resposta começa a contar no dia útil subsequente.