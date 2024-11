Shopping de Curitiba inaugura novo andar após investimento gigante. Como ficou?

A Multiplan inaugurou nesta segunda-feira (17) a expansão do ParkShoppingBarigüi. Com investimentos de R$ 400 milhões, o PkB se consolida como um shopping de estilo de vida que reúne compras, gastronomia, lazer e entretenimento, saúde e bem-estar e serviços.

A maior obra privada feita recentemente no Paraná tem números volumosos. Agora, o ParkShoppingBarigüi passa a ter mais de 67 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), tornando o shopping um dos maiores do Paraná – atualmente recebe mais de 11,5 milhões de clientes por seus corredores anualmente.

Ao todo, são 417 lojas com diversas marcas internacionais e nacionais em mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Somente o novo andar do PkB reúne 75 novas lojas, 25 clínicas de diferentes especialidades no Centro Médico, 13 restaurantes no Park Gourmet e um parque indoor infantil com 425 metros quadrados.

O PkB chega à inauguração com comercialização de praticamente todas as novas lojas e 100% do Centro Médico negociado, o que demonstra a confiança dos lojistas com o time do ParkShoppingBarigüi e a credibilidade de bons negócios da Multiplan.

Crescimento constante e veloz na economia de Curitiba

Em 2023, o ParkShoppingBarigüi ultrapassou a marca de R$ 1,5 bilhão em vendas. Desde 2017, as vendas anuais ultrapassam R$ 1 bilhão.

Nesta nova fase, o ParkShoppingBarigüi também reforça sua relevância na economia local. Com a expansão, toda a operação do shopping passa a gerar mais de cinco mil empregos diretos e indiretos. Oportunidades que tendem a crescer com a aproximação da Black Friday e do Natal.

“A nova expansão tem o cliente como ponto focal. Esse conceito amplo, espaçoso, que integra a natureza aos corredores do shopping demonstra que o PkB é o maior aliado na hora de resolver as demandas do dia a dia, de aproveitar em família ou, agora, até cuidar da saúde”, diz Jacqueline Vieira de Lemos, superintendente do ParkShoppingBarigüi.

