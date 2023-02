A média de temperaturas máximas registradas no feriado de carnaval, em Curitiba, foi de 18,5º C. Os registros chegaram a ser quase 10º C menores do que a média normal para os meses de fevereiro. A “friaca”, que chegou junto com uma frente fria, surpreendeu.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que monitora o tempo no Estado, nenhum recorde de temperatura mínima foi quebrado para o mês de fevereiro, mas o reflexo nas máximas foi grande na capital.

“O reflexo maior foi na temperatura máxima, que no fim de semana ficou em 18,5 °C (média de sábado e domingo) para uma média mensal (todo mês) de 27,4 °C”, destacou o Simepar.

Previsão do tempo

O tempo em Curitiba e região deve seguir instável nesta segunda-feira (20) de carnaval. Segundo o Simepar, ventos transportam umidade e calor do Norte do Brasil, em direção ao Paraná. Chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas as temperaturas devem subir um pouco.

Conforme a previsão, nesta segunda, as temperaturas devem variar entre 15º C e 21º C na capital.