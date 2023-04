Por causa do feriado prolongado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), vários serviços públicos de Curitiba não vão funcionar ou terão o horário alterado no período.

Segundo a prefeitura, o retorno às atividades será na segunda-feira (24). Algumas áreas, como a Fundação Cultural de Curitiba, oferecem programação especial, e não há expediente nas repartições municipais.

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Sexta-feira (21/4) – horário de domingo

Sábado (22/4) – horário de sábado

Domingo (23/4) – horário de domingo

Lojas #curitibasualinda

– Mercado Municipal Centro

Sexta-feira (21/4) – das 9h às 18h

Sábado (22/4) – das 9h às 18h

Domingo (23/4) – das 9h às 13h

– Jardim Botânico

Sexta-feira (21/4) – das 9h às 18h

Sábado (22/4) – das 9h às 18h

Domingo (23/4) – das 9h às 18h

– Memorial Paranista/Parque São Lourenço

Sexta-feira (21/4) – fechada

Sábado (22/4) – das 10h às 18h

Domingo (23/4) – das 10h às 18h

– Shopping Estação

Sexta-feira (21/4) – das 10h às 18h

Sábado (22/4) – das 10h às 18h

Domingo (23/4) – das 12h às 19h

– Torre Panorâmica das Mercês

Sexta-feira (21/4) – das 10h às 18h

Sábado (22/4) – das 10h às 18h

Domingo (23/4) – das 10h às 18h

– Palacete Wolf

Sexta-feira (21/4) – fechada

Sábado (22/4) – fechada

Domingo (23/4) – das 9h às 14h

Mercado Municipal Capão Raso

Sexta-feira (21/4) – das 10h às 19h

Sábado (22/4) – das 9h às 21h

Domingo (23/4) – fechado

Rua da Cidadania Matriz

Sexta-feira (21/4) – fechada

Sábado (22/4) – das 9h às 18h

Domingo (23/4) – fechada

Estacionamento Rui Barbosa

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – das 7h às 19h

Domingo (23/4) – fechado

Rua 24 Horas

Sexta-feira (21/4) – das 9h às 23h

Sábado (22/4) – das 9h às 23h

Domingo (23/4) – das 9h às 23h

Arcadas do Pelourinho

Sexta-feira (21/4) – das 9h às 19h

Sábado (22/4) – das 9h às 19h

Domingo (23/4) – das 9h às 19h

Arcadas São Francisco

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – das 9h às 21h

Domingo (23/4) – das 9h às 21h

EDUCAÇÃO

Escolas, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na sexta-feira (21/4). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (24/4).

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na sexta-feira (21/4).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.



Caps

Na sexta-feira (21/04), funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 8h às 18h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 18h

Domingo (23/4) – funcionamento das 8h às 13h

Os restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz

Mercado Regional Cajuru

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 7h às 18h

Sábado (22/4) – funcionamento das 7h às 18h

Domingo (23/4) – funcionamento das 7h às 12h

Armazém da Família

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – funcionamento das 9h às 14h

Domingo (23/4) – fechado

Feiras Livres Diurnas

Sexta-feira (21/4) – ponto facultativo

Sábado (22/4) – normal

Domingo (23/4) – normal

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Sexta-feira (21/4) – ponto facultativo

Sábado (22/4) – normal

Domingo (23/4) – normal

Feiras Orgânicas

Sexta-feira (21/4) – ponto facultativo

Sábado (22/4) – normal

Domingo (23/4) – normal

Programa Nossa Feira

Sexta-feira (21/4) – ponto facultativo

Sábado (22/4) – normal

Domingo (23/4) – normal

Sacolão da Família

– Sacolão Pinheirinho

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 9h às 17h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h30 às 19h30

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão Vila Sandra

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 9h às 17h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h30 às 19h

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão Jardim Paranaense

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 9h às 13h

Sábado (22/4) – funcionamento das 9h às 18h

Domingo (23/4) – funcionamento das 8h30 às 13h

– Sacolão da Família Santa Efigênia

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 9h às 13h

Sábado (22/4) – funcionamento das 9h às 18h

Domingo (23/4) – funcionamento das 8h30 às 13h

– Sacolão da Família Rui Barbosa

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 18h

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão da Família Fazendinha

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 7h às 13h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 19h

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão da Família Santa Cândida

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – funcionamento das 9h às 18h

Domingo (23/4) – funcionamento das 8h às 13h

– Sacolão da Família Santa Felicidade

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 8h às 13h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 18h

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão da Família Carmo

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 8h às 12h

Sábado (22/4) – funcionamento das 9h às 19h

Domingo (23/4) – funcionamento das 8h30 às 13h

– Sacolão da Família Boqueirão

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 18h

Domingo (23/4) – fechado

– Sacolão da Família Boa Vista

Sexta-feira (21/4) – funcionamento das 8h às 13h

Sábado (22/4) – funcionamento das 8h às 17h

Domingo (23/4) – fechado

Restaurante Popular

Sexta-feira (21/4) – fechado

Sábado (22/4) – fechado

Domingo (23/4) – fechado

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

ATRATIVOS TURÍSTICOS

Torre Panorâmica – todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (Inteira R$ 6; meia-entrada R$ 3; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp).

Zoológico de Curitiba – funcionamento normal de sexta (21/4) a domingo (23/4), das 10h às 16h.

Museu de História Natural Capão da Imbuia – funcionamento normal de sexta (21/4) a domingo (23/4), das 9h às 16h45.

Passeio Público – aberto das 6h às 20h.

Jardim Botânico de Curitiba – abre das 6h às 19h30.

ESPAÇOS CULTURAIS

A programação completa pode ser acessada no site da Fundação Cultural de Curitiba.

AGÊNCIA CURITIBA

Os nove Espaços Empreendedor estarão fechados na sexta-feira (21/4).

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – O Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Visitas para adoção podem ser feitas somente por agendamento, pelo telefone 41 99963-0233

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Animais silvestres – Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) recebe animais das 9h às 12h na sexta-feira (21/4). Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na R. Prof. Nivaldo Braga, 1395 – Capão da Imbuia.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico)

Funcionamento normal no sábado (22/4). Na sexta-feira (21/4), não há coleta domiciliar.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo)

Funcionamento normal no sábado (22/4). Na sexta-feira (21/4), funciona nos setores com coleta uma vez na semana às sextas-feiras.

Varrição

Funcionamento normal no sábado (22/4). Na sexta-feira (21/4), trabalha no esquema de domingos e feriados.

Lixo Tóxico

Funcionamento normal no sábado (22/4). Na sexta-feira (21/4), não há coleta.

Ecopontos

Funcionamento normal no sábado (22/4), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Não abrem na sexta-feira (21/4).

Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156)

Funcionamento normal no sábado (22/4), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Não funciona na sexta-feira (21/4).

Câmbio Verde

Sexta-feira (21/4) – não funciona.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

AÇÃO SOCIAL

Funcionam ininterruptamente durante o recesso os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;

Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);

Central de Regulação de Vagas;

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).

TRÂNSITO

O atendimento ao público na Superintendência de Trânsito (Setran) se encerra no dia 20/4 (quinta-feira) e retorna dia 24/4 (segunda-feira). Os prazos para recursos que vencerem entre 21/4 e 23/4 poderão ser protocolados até dia 24/4, presencialmente ou pela internet.

Estar

Na sexta-feira (21/4) não haverá fiscalização das vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR). Porém, a cobrança das vagas do EstaR funcionará normalmente no sábado (22/4), das 9h às 13h, em todas as áreas. No Smart Park do Jardim Botânico e do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança continuará normal em todos os dias.

Pátio

O atendimento para liberação de veículos do pátio da Setran estará fechado apenas no dia 21/4 (sexta-feira). No sábado (22/4), o atendimento segue normal.

