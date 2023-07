Frutas e verduras podem ser encontradas com o preço máximo de R$ 3,69 durante a semana, em Curitiba, em oito feiras livres da cidade. A iniciativa que traz alimentos mais baratos para os moradores da capital faz parte do Programa Nossa Feira, da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Nesta terça-feira (25) o Nossa Feira passa pelo Cajuru (Centenário), das 15h às 19h30. Os produtos em promoção mais comuns são os de época e no momento, os compradores podem encontrar abóbora, abobrinha, mandioca, banana, maçã, mamão, caqui e laranja, além de pão caseiro, salame e queijo colonial, geleias. Veja abaixo onde comprar nesta semana.

Segunda-feira

Programa Nossa Feira Centro – 10h30 às 19h30

Programa Nossa Feira Uberaba – 15h às 19h30

Terça-feira

Programa Nossa Feira Centenário – 15h às 19h30

Quarta-feira

Programa Nossa Feira Barreirinha – 15h às 19h30

Programa Nossa Feira Campina do Siqueira – 15h às 19h30

Quinta-Feira

Programa Nossa Feira Lindóia – 15h às 19h30

Sexta-feira

Programa Nossa Feira Osório – Feira das Cooperativas – 8h às 13h30

