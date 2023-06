Comerciantes e clientes de uma feira no bairro Água Verde, em Curitiba, tiveram um grande susto por volta das 5h30 desta sexta-feira (16). Um motorista com sinais de embriaguez invadiu o a feira, instalada sempre às sextas-feiras na Rua Coronel Dulcídio. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia, o homem que conduzia o carro se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas tinha sinais de embriaguez e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Ele foi preso.

Foto: Reprodução/ Paulo Kreling/Meio Dia Paraná/RPC.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo desceu uma rua e passou entre as barracas que estavam sendo montadas no local. Um caminhão que trancava a passagem fez com que o motorista desse marcha à ré e, assim, batendo contra uma barraca de frutas e verduras.

Três pessoas estavam no carro na hora do acidente e dois deles saíram do local antes da chegada dos policiais. O acidente causou um grande tumulto na feita, já que clientes e comerciantes ficaram bastante assustados. O veículo foi guinchado horas depois do acidente.

