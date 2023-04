Farmacêutica da região de Curitiba lança medicamento inédito contra enxaqueca

Começou a ser comercializado este mês, o primeiro medicamento de uso oral com indicação específica para o tratamento preventivo da enxaqueca desenvolvido por uma indústria brasileira. A inovação é resultado de oito anos de pesquisa da Herbarium, farmacêutica referência em fitoterápicos, que fica no Jardim Santa Fé, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Estamos muito felizes com esse lançamento pois acreditamos que o medicamento contribuirá para resgatar a rotina dos pacientes e reforça a importância da prevenção”, destaca Dalton Kawasaki, Gerente de Produtos da Linha Médica da Herbarium.

Fábrica da Herbarium, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Foto: Divulgação

Redução da frequência e da intensidade da enxaqueca

O medicamento Petamig é composto por extrato de Petasites hybridus 50 mg e apresenta ações antinociceptiva, anti-inflamatória e antiespasmódica, que resultam na redução da frequência e da intensidade dos episódios da doença.

“Apesar de ser uma das enfermidades mais incapacitantes do mundo, ainda não havia no mercado farmacêutico nacional uma opção de medicamento com indicação de uso específico para prevenção da enxaqueca”, revela Kawasaki.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a enxaqueca acomete mais de 30 milhões de brasileiros. O primeiro remédio com princípio ativo natural desenvolvido por indústria brasileira para enxaqueca é vendido sob prescrição médica, no e-commerce da Herbarium e nas principais farmácias do país.

