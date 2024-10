Famoso advogado de Curitiba tem escritório metralhado em atentado; Vídeo!

O escritório Dalledone & Advogados Associados, no bairro Bom Retiro, em Curitiba foi alvo de um atentado com mais de 30 tiros, na madrugada desta quarta-feira (30). Dois homens armados com metralhadora atiraram em direção ao escritório e fugiram com outra pessoa. Eles chegaram e saíram em um Sandero branco. Apesar da brutalidade das imagens, ninguém saiu ferido.

As câmeras de segurança registraram o ataque ao escritório que estava vazio no momento da ação. A investigação por parte da Polícia Civil está em andamento. Veja o vídeo abaixo do ataque contra o escritório de Claudio Dalledone Junior:

A Polícia Civil esteve no local e já investiga o caso. “A polícia permaneceu aqui no local para coletar todos os elementos de informação para que a gente possa iniciar a linha investigativa. Nesse sentido o Instituto de Criminalista já foi acionado também para coletarmos as evidências e tudo o que for possível, imagens, toda a dinâmica dos acontecimentos para que, a partir disso, a gente inicie uma investigação já com o devido embasamento”, disse Vyctor Grotti, delegado que investiga o caso.

“Foi um atendado contra o meu escritório, contra a advocacia e a todos os componentes da minha equipe. Foram mais de 30 disparos na porta, uma intimidação contra o exercício profissional. O carro já foi identificado e pessoas estão sendo identificadas. Isso não me intimida, não recuaremos. No máximo em 48 horas, esses indivíduos estarão presos e os mandantes desse atendado serão revelados. É uma questão de horas. Nosso compromisso com a Justiça segue inabalável”, disse Claudio Dalledone Junior à imprensa.

Casos polêmicos e de grande repercussão

Claudio Dalledone Junior é conhecido por ter atuado em casos polêmicos e de grande repercussão no Paraná e no Brasil, entre eles, das mortes do jogador Daniel, da esposa e da enteada do delegado Erick Busetti, da fisioculturista Renata Muggiati, da jovem Tatiane Spitzer, da youtuber Isabelly, além dos casos da “trafigata” de Curitiba e do goleiro Bruno, entre outros.

OAB repudia ataque em Curitiba

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil sessão Paraná repudiou o atentado contra o profissional. Leia na íntegra:

“Manifestamos publicamente o mais veemente repúdio ao atentado a tiros praticado na madrugada desta quarta-feira, 30 de outubro, contra o escritório Dalledone & Advogados Associados. Por volta das 2 horas, criminosos armados estacionaram um veículo em frente ao escritório, desembarcaram munidos de metralhadoras, abriram fogo e em seguida fugiram. As câmeras de segurança do escritório registraram a ação e dados do veículo estão sendo levantados a partir da placa. Espera-se a rápida atuação das autoridades responsáveis para fins de apuração e devida punição dos envolvidos. O ataque é gravíssimo pela natureza criminosa e pela tentativa de intimidação ao exercício da advocacia, que fere o Estado de Direito e as liberdades garantidas pela Constituição. A defesa dos direitos humanos e da democracia, bem como a segurança e a integridade dos advogados é prioridade para a OAB Paraná. Enquanto acompanhamos as investigações, nos solidarizamos com os colegas atacados e reafirmamos uma vez mais que a advocacia é atividade essencial para a sociedade, estando a OABPR à disposição para prestar todo o apoio necessário“, diz a nota.