Família vira refém na RMC após ter casa invadida por homem armado

Um homem armado fez duas pessoas reféns na tarde desta quarta-feira (04) em uma residência localizada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A situação aconteceu na Avenida Uirapuru, no Jardim Claudia.

De acordo com informações do portal Pinhais Jovem, o homem teria entrado em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). Para tentar fugir dos policiais, ele correu até uma casa em que havia uma pessoa na frente.

O homem teria rendido essa pessoa e entrado na residência, fazendo os moradores reféns.

A PMPR realizou negociações com o suspeito por cerca de três horas. O sequestrador também solicitou a presença da advogada no local. Por volta das 17h20, o homem liberou a família.

