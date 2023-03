Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do Cursinho Solidário Extensivo 2023. Podem se inscrever estudantes que tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas ou em particulares (com bolsa de 100%) e renda máxima de até um salário mínimo e meio por pessoa da família.

São 80 vagas disponíveis para o curso preparatório e a seleção será por processo seletivo simplificado. O aluno paga somente a taxa de matrícula e o material didático.

As aulas já iniciaram de forma presencial, no Curso Positivo, de segunda a sexta-feira, no período noturno, e aos sábado, no período vespertino. Mais informações sobre o projeto e a documentação necessária para a inscrição basta acessar o site do Cursinho Solidário ou pelo WhastApp (41) 99887-2098.

De acordo com o idealizador do Cursinho Solidário, Elias Bonfim, o projeto tem capacidade de atender mais alunos. “Só existimos há tanto tempo porque muitos estudantes contam com nosso apoio. Nosso desejo é diminuir os obstáculos. Queremos que mais jovens, antes impedidos de realizar seu sonho por conta da condição socioeconômica, possam atingir seus objetivos”, salienta.

O Cursinho Solidário já aprovou mais de 3.000 alunos em diversas universidades do Brasil. Com corpo docente capacitado, formado por professores voluntários, e com material de qualidade, o projeto busca realizar o sonho de muitos brasileiros: o ingresso ao ensino superior.

Idealizado e coordenado pela ONG Formação Solidária, o cursinho existe há mais de 20 anos e conta com a parceria do Sistema Positivo de Ensino e do Curso Positivo, por meio do apoio do Instituto Positivo.

Mais informações: Acesse o site ou entre em contato pelo WhastApp (41) 99887-2098. O curso solidário fica na Rua Vicente Machado, 317 – Centro, Curitiba.