O abastecimento de água em alguns bairros de Curitiba e São José dos Pinhais deve ser afetado na terça-feira (11). De acordo com a Sanepar, será feito o serviço de readequação do sistema de energia na captação e estação de tratamento Miringuava, em Curitiba.

Portanto, os bairros que podem ficar sem água em Curitiba são: Ganchinho, Sitio Cercado, Alto Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho. Já em São José dos Pinhais podem ter o abastecimento afetado: São Marcos, Miringuava, Barro Preto e Del Rey.

Ainda conforme a companhia, o serviço é mais uma etapa para entrada no mercado livre de energia elétrica, com objetivo de economia e redução de custos. O serviço será feito das 9h às 13h, e a normalização do abastecimento está prevista para às 23h30.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

Como entrar em contato com a Sanepar

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site.

