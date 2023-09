Falta de água em Curitiba! Rompimento de adutora afeta milhares nesta sexta

O rompimento de uma adutora da Sanepar, no Santa Cândida, em Curitiba, afeta o abastecimento de água nas casas de milhares de moradores nesta sexta-feira (8). Conforme a empresa, podem ficar sem água quem vive nos bairros Solar, São João, Santa Cândida, Tingui, Bacacheri e Atuba.

A normalização do abastecimento, segundo a Sanepar, está prevista para ocorrer no início da noite desta sexta. Na quarta-feira (6), equipes da companhia realizaram o conserto em outro ponto da rede que também afetou o fornecimento de água.

Caixa d´agua

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em caso de reclamações ou dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

