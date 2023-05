Obras no sistema de abastecimento de água pode afetar bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (3).

Segundo a Sanepar, a normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa até às 6h de quinta-feira (4). A companhia orientou ainda que moradores façam economia de água.

Os bairros afetados em Curitiba são: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barreirinha e Cachoeira.

Já em Almirante Tamandaré, os bairros São Jorge, Cachoeira, Centro, Cintia Mara,Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel, Parque São Jorge, Prado, Graziele,Colônia Prado, Lamenha Grande.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115, com funcionamento 24 horas, e também pelo aplicativo Sanepar Mobile.

