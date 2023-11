Bairros de Curitiba, de Colombo e Piraquara, na região metropolitana, podem ficar sem água neste sábado (18). De acordo com a Sanepar, foram registrados problemas operacionais no sistema de bombeamento de água Guarani/Santa Cândida.

Curitiba: Atuba e Santa Cândida.

Colombo: Campo Pequeno e Osasco.

Piraquara: Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, Vila Fuck, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

A normalização do abastecimento está prevista para o início da manhã deste domingo (19) e deve acontecer de forma gradativa. A Sanepar orienta para uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar outras informações é possível usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site.

