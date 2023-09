Bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, podem ficar sem água ou enfrentar baixa pressão na rede, nesta sexta-feira (1º). O motivo, de acordo com a Sanepar, é a execução da manutenção emergencial no sistema de bombeamento Lamenha Pequena, que abastece regiões das duas cidades. Veja abaixo a lista de bairros.

LEIA MAIS – Nota Paraná: ganhadores de R$ 10 mil podem perder os prêmios nos próximos dias

A previsão da empresa é a de que o abastecimento de água volte à normalidade a partir das 9 horas de sábado (2), de forma gradativa.

VIU ESSA? O melhor risole do mundo é do Bar do Dante, no Juvevê

Em Curitiba, pode faltar água nos bairros Butiatuvinha, Lamenha Pequena e Santa Felicidade.

Em Almirante Tamandaré, os impactos no abastecimento serão sentidos nos bairros Solar, Tanguá, Nossa Senhora do Pilar, Colônia Grande, Dragão Verde, Nápoles, Santa Maria e Santa Fé.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Segundo a Sanepar, só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!