Bairros de Curitiba e de Almirante Tamandaré, Piraquara, Pinhais e Colombo, na região metropolitana da capital, podem ficar sem água nesta semana. De acordo com a Sanepar serviços de limpeza, higienização e manutenção nos reservatórios da Estação de Tratamento de Água Iraí, serão executados na quarta-feira (20), podendo afetar o abastecimento.

A primeira etapa dos trabalhos será feita das 5h às 13h. A previsão da empresa é que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 5h de quinta-feira (21). Nessa parada pode faltar água temporariamente nos seguintes bairros:

Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Bacacheri, Boa Vista, Ahú, São Lourenço, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Seminário, Batel, Mercês, Juvevê, Alto da XV, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Alto da Glória, Centro Cívico, Bairro Alto, Jardim Social, Cachoeira, Pilarzinho, Taboão e Santa Cândida.

Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença, Planta São Mateus, Guarituba, Jardim Tropical, Vila Nova e Holandês.

São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado, Prado, Jardim Graziele e Lamenha Grande.

Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Vargem Grande, Pineville, Weissópolis, Estância Pinhais e Alto Tarumã.

Conforme a Sanepar, a segunda etapa ocorrerá das 13h às 20h. Para essas regiões, o abastecimento deve voltar à normalidade a partir do meio-dia de quinta-feira (21) e será de forma gradativa. Podem ser afetadas as regiões dos seguintes bairros:

Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Alto da XV, Tarumã, Capão da Imbuia, Jardim Botânico, Rebouças, Água Verde, Batel, Cristo Rei, Prado Velho, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, Vista Alegre, Cascatinha, Bairro Alto, Cachoeira, Tarumã e Capão da Imbuia.

Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro, Fazenda Guarituba e Jardim dos Estados.

Alphaville Graciosa, Atuba, Jardim Cláudia ,Emiliano Perneta , Centro, Pineville, Alto Tarumã, Jardim Amélia e Jardim Karla.

Atuba e Mauá

A companhia explica que os bairros que se repetem nas manobras terão diferentes áreas afetadas durante a execução de cada serviço. Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior. Para mais informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

