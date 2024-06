O abastecimento de água vai ser afetado em bairros de Curitiba e Araucária nesta sexta-feira (07), por causa da queda na captação e na estação de tratamento de água Passaúna, em Curitiba, durante a madrugada.

Conforme a Sanepar, a energia já foi restabelecida, mas os níveis de reservação baixaram e prejudica o abastecimento de água nos seguintes locais:

Curitiba

Araucária

A previsão é a de que o abastecimento volte ao normal gradativamente a partir das 12h30.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.

