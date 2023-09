Na Região Metropolitana de Curitiba, bairros de Fazenda Rio Grande enfrentam falta de água e problemas no abastecimento, nesta terça-feira (19). De acordo com a Sanepar, o motivo é o rompimento de uma das adutoras de água que abastecem o município.

São afetados os bairros Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Iguaçu, Nações, Nações/Santarém e Santa Terezinha. Equipes da empresa trabalham no conserto da tubulação, com serviços que devem ser concluídos às 18h desta terça. A previsão é que o abastecimento volte à normalidade, de forma gradativa, na madrugada de quarta-feira (20).

Em situações como esta, a orientação é fazer uso da água priorizando a alimentação e higiene pessoal. Só devem ficar sem água quem não tem caixa-d’água no imóvel. A recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que todos possuam o reservatório e a Sanepar sugere uma capacidade de, pelo menos, 500 litros.

Em caso de reclamações ou para tirar dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

