Uma queda de energia deixa dezesseis bairros de Curitiba sem água nesta terça-feira (26). Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), os bairros afetados são: Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Seminário, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso, Boqueirão, CIC, Vila Fanny, Guaíra, Hauer, Lindóia, Pinheirinho e Xaxim.

A Sanepar explicou que que as equipes já estão trabalhando para recuperar o sistema o quanto antes, porém a normalização do abastecimento deve ocorrer no decorrer da tarde de hoje.

Caixa d´água!

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.