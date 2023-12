Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (06)

Adinair Moreira Machado, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nair da Silva Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de Igreja São João Batista.

Aiglon Marcon, 81 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Alberto Ernesto Marcon e Dolir Olemia Marcon. Sepultamento ontem.

Alex Sandro da Silva, 48 anos. Filiação: Onofre Brásílio da Silva e Tereza Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Assembleia de Deus – Atuba.

Ana Clara da Silva, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Augusto Ribeiro e Maria Geralda Ribeiro. Sepultamento hoje, Cemitério Pq Santo Antônio (Campo Largo), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ana Luci Martins da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Domingos Ferreira e Zilda Maria Alveti Ferreira. Sepultamento ontem.

Ana Osmarina Ricardo, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Ricardo e Brandina de Lara. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela em Borda do Campo.

Aracy Biscouto Crozeta, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Biscouto e Virgínia Biscouto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Aurora Pradins Kosloski, 82 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Inocêncio Pradins e Dorvalina Cordeiro Pradins. Sepultamento ontem.

Bernadete de Fátima Farias Franco Hamilton, 65 anos. Filiação: Bento Frederico Franco e Verônica Farias Franco. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique da Silva Santos, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Damião da Silvasantos e Leticia Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Claudemira Stange, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Euzebio da Silva e Djanira Belém da Silva. Sepultamento ontem.

Deniz Hermogenes Ferreira, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Diniz Hermogenes Ferreira e Irene de Castro Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Domingos Galhoti Miranda, 77 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Braulio Miranda e Maria Galhoti Miranda. Sepultamento ontem.

Edelmira Cordeiro Antunes, 72 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Arquimedes Alves Cordeiro e Guilhermina Galvão Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Edson Acacio Rocha, 72 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Dalton Rocha e Odete de Souza Rocha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Luterano.

Edyl Moro Dembiski, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Francisco Moro e Ernestina Moro. Sepultamento ontem.

Emília Franco, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Bahl e Catarina Engraf Bahl. Sepultamento ontem.

Enrique Patricio Yanez Morales, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juan Ramon Yanez Vasquez e Olga del Carmen Morales. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Fabrício Ferreira Santos, 48 anos. Profissão: militar. Filiação: Antenor Ferreira dos Santos e Vandeli Aparecida Campanha dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Gael Augusto Carvalho Meyer, 1 mes(es). Filiação: Vanessa Carvalho Meyer. Sepultamento ontem.

Gelsy Costa Godoy, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Costa e Ermelinda Antônia Rombaldi Costa. Sepultamento ontem.

Gertrudes Santana de Lara Araújo, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Rosa Santana de Lara. Sepultamento ontem.

Ione Yojo, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Tanaka e Cecília Costa Tanaka. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Iva Eloyna Maciosek, 84 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Aníbal Bonasoli e Ana Bonasoli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Ivete Cecon Guimarães Fioreze, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaltino Cecon Guimarães e Elvira Cecon Guimarães. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Joacir José Soezeck, 60 anos. Filiação: Jacob Soezeck e Maria Abegahir Peicho Soezeck. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitério Municipal Campo do Tenente, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

João Maria dos Santos, 60 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Zacarias dos Santos e Maria Cândida dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorge Camargo, 89 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Delfino Camargo e Domingas Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Francisco Baron, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulino Baron e Ângela Mocelin Baron. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

José Ironi Frare, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arlindo Frare e Maria de Lourdes Frare. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucy Gusso Nadalin, 95 anos. Filiação: Rolando Gusso e Vergínia Gusso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Cemitério Municipal do Água Verde.

Luís Felipe Tabares, 87 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Secilia Antônia Tabares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal Santa Cândida..

Maria Fagundes, 93 anos. Profissão: secretária. Filiação: Olympio Ferreira Fagundes e Hebrantina dos Passos Fagundes. Sepultamento ontem.

Maria Fátima Bispo Fernandes, 68 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Sebastião José Bispo e Cecília da Silva. Sepultamento ontem.

Mário Kondo, 88 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Koite Kondo e Koume Kondo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maycon Douglas Santos Teixeira, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Elias Alves de Oliveira Teixeira e Wanessa Cristina Santos. Sepultamento ontem.

Neide Bartoszeck da Silva, 73 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Bronislau Bartoszeck e Eunice Bettini Bartoszeck. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Nelson Luiz Borges Nunes, 57 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Alves Nunes e Tereza Borges Nunes. Sepultamento hoje, Cemitério Assunçao Quitandinha PR, saindo da Capela Mortuária Campo do Santana Curtiba.

Olga Karatchuk de Azevedo, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Karatchuk e Maria Karatchuk. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sebastiana Fonseca de Araújo, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Fonseca da Cruz e Etelvina Fonseca Araújo. Sepultamento ontem.

Severina Ribeiro da Silva, 80 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Pedro Franco de Oliveira e Maria Franco de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Unilutus.

Valter Rosa de Oliveira, 59 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Pedro Eugênio de Oliveira e Geni Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Willian Antônio Rocha Uebe, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Hilson Uebe e Adriana de Moura Rocha. Sepultamento ontem.

Zenaide Nobre de Campos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olegário de Campos e Leoncina Nobre Campos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

