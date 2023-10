Exposição do Van Gogh em Curitiba tem novo lote de ingressos disponíveis

A exposição Van Gogh & Impressionistas estreou em Curitiba com mais de 80 mil ingressos vendidos antecipadamente. Devido ao sucesso, a organização estendeu a permanência e abriu um novo lote de ingressos, até o dia 19 de novembro. Além disso, foram disponibilizados ingressos extras que valem todos os dias para entrada imediata, mediante compra presencial (de acordo com a capacidade do local).

Em um complexo com 1.600 m², o Shopping Estação recebe a exposição que faz uma viagem pelo universo do artista holandês, exibindo obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor. Além de Van Gogh, a exposição também mostra o trabalho de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A exposição conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs e o atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

Os ingressos para as novas datas estão disponíveis para venda online no site da produtora e na bilheteria oficial no Shopping Estação, no acesso azul, piso L1.

Visitação de grupos escolares

A atração Van Gogh & Impressionistas também recebe grupos escolares, para que o estudante tenha uma vivência repleta de arte e conhecimento. Para mais informações sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato pelo e-mail escolas@lightland.com.br.

Ingressos para Van Gogh & Impressionistas em Curitiba

Local: Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças (Piso L1 – acesso azul)

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às terças-feiras

Horário:

Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Ingressos:

Segunda a sexta – Diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;

Segunda a sexta – Noturno: R$90 inteira / R$45 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$110 inteira / R$55 meia-entrada;

Meia-entrada: para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local. Gratuito para crianças até 4 anos. Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais.

