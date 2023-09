Exposição do Van Gogh em Curitiba estreia sexta; ainda há ingressos!

Com quase todos os ingressos vendidos, a exposição Van Gogh & Impressionistas estreia na sexta-feira (29) em Curitiba. O Shopping Estação, no bairro Rebouças, recebe o espetáculo que utiliza efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição. Ainda há bilhetes disponíveis para quem quer visitar o espaço.

Em um complexo com 1.600 m², a exposição traz ao público uma emocionante viagem pelo universo do artista holandês, mostrando obras conhecidas, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor.

LEIA TAMBÉM:

>> Saudades dos anos 80? Veja a agenda de festas para curtir em Curitiba

>> Samba do Fundo de Quintal invade palco do Teatro Guaíra

Além de Van Gogh, a exposição também conta com uma incursão nas obras de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

“Acompanhamos cada passo da montagem e estamos orgulhosos de sediar esse evento tão esperado pelos curitibanos. Já foram vendidos mais de 70 mil ingressos. Esperamos que a temporada seja ampliada ainda mais, e já estamos prontos para receber os visitantes”, afirma o superintendente do Shopping Estação, Fábio Oliveira.

A exposição está instalada no estacionamento superior do Shopping Estação. A atração tem labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

O espetáculo imersivo utiliza um sistema de superprocessamento e múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo. Além dos efeitos visuais, o projeto tem trilha sonora baseada em grandes clássicos da música universal.

Ingressos para exposição de Van Gogh em Curitiba

Os ingressos foram vendidos rapidamente, mas ainda há dias e horários disponíveis para quem quer visitar a exposição em Curitiba. Os bilhetes estão disponíveis para venda online no site da produtora.

Alguns ingressos também serão vendidos, em breve, na bilheteria presencial no Shopping Estação, no acesso azul, piso L1.

Os valores variam entre R$ 35 e R$ 110. Crianças de até quatro anos não pagam. Confira:

Segunda a sexta – Diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;

Segunda a sexta – Noturno: R$90 inteira / R$45 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$110 inteira / R$55 meia-entrada.

A meia-entrada é válida para os seguintes segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada:

Estudantes;

Jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem;

Professores das redes pública e privada;

Pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário;

Pessoa com 60 anos ou mais;

Doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local.

Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais.

Visitação de grupos escolares na exposição Van Gogh & Impressionistas

Van Gogh & Impressionistas também é uma atração indicada para estudantes terem uma vivência repleta de arte, conhecimento e tecnologia. Para mais informações sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato com escolas@lightland.com.br.

Van Gogh & Impressionistas em Curitiba

Local: Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças (estacionamento superior, piso G11, acesso azul)

Data: a partir de 29 de setembro, em curta temporada

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às terças-feiras

Horários:

Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes