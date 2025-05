Excesso de velocidade é infração que mais multa em Curitiba; veja ranking

Das 407.755 infrações de trânsito já registradas em 2025, quase metade foi motivada por excesso de velocidade nas vias de Curitiba, conforme as estatísticas da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Os dados fazem parte da nova iniciativa de transparência do órgão, que desde o início de maio disponibiliza números da fiscalização relativos ao período entre 2019 e 2025.

Entre janeiro e meados de abril deste ano, foram lavrados 182.508 autos de infração por trafegar com velocidade até 20% acima do limite permitido, o que representa 44,76% do total de multas emitidas no período.

No comparativo entre os primeiros trimestres de 2024 e 2025, essa conduta liderava o ranking de autuações nos dois anos. Entre janeiro e março de 2024, foram 182.402 registros, contra 165.232 em 2025, o que representa uma redução de 9,41%.

Janeiro foi o mês com maior número de ocorrências desse tipo em 2025, com 61.492 infrações. Ao final de 2024, o número de multas por ultrapassar o limite de velocidade permitido em 20% era 714.425. Classificada como uma infração média, ela resulta em multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Transitar na faixa errada é a segunda infração que mais acontece em Curitiba

Além do excesso de velocidade, outras condutas impróprias seguem entre as mais recorrentes nas ruas da capital. As principais são:

Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação (41.012 autos em 2025);

(41.012 autos em 2025); Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica (40.181 autos em 2025);

(40.181 autos em 2025); Estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo (30.481 autos em 2025);

(30.481 autos em 2025); Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permita conversão à direita – fiscalização eletrônica (20.372 autos em 2025);

(20.372 autos em 2025); Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% (19.855 autos em 2025);

(19.855 autos em 2025); Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização (7.899 autos em 2025);

(7.899 autos em 2025); Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização (7.432 autos em 2025);

(7.432 autos em 2025); Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros (6.599 autos em 2025);

(6.599 autos em 2025); Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de curta duração (4.189 autos em 2025);

(4.189 autos em 2025); Estacionar em desacordo com a regulamentação – vaga de carga/descarga (4.083 autos em 2025);

(4.083 autos em 2025); Dirigir veículo segurando telefone celular (3.602 autos de infração em 2025);

(3.602 autos de infração em 2025); Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão (3.355 autos em 2025);

(3.355 autos em 2025); Deixar o condutor de usar o cinto de segurança (2.664 autos em 2025);

(2.664 autos em 2025); Estacionar sobre o passeio (2.498 autos em 2025).

As estatísticas divulgadas pela Superintendência de Trânsito (Setran) correspondem a infrações flagradas por agentes de trânsito e da guarda municipal, pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e por radares fixos nas vias da cidade.

Radares que mais multam estão próximos à região central de Curitiba

Responsáveis por 68,94% das multas aplicadas em 2025, os radares eletrônicos contabilizaram 281.110 autuações até a metade de abril. Entre os 15 equipamentos mais ativos, seis estão instalados na Regional Matriz, abrangendo bairros localizados nas imediações do Centro da cidade.

