Curitiba recebe Campeonato de Ginástica Rítmica com atleta olímpica

Entre os dias 15 e 18 de maio, Curitiba será palco do Campeonato Paranaense Individual de Ginástica Rítmica, que acontecerá no Clube Agir, no bairro Capão da Imbuia. A realização é uma iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).

A competição reunirá 55 ginastas das Elites I, II e III, representando 18 clubes de 11 municípios do estado: Maringá, Toledo, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Curitiba, Umuarama, Pato Branco, Campo Largo, Guarapuava e Marechal Cândido Rondon.

O torneio antecede o Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo mês no Rio de Janeiro. A atleta olímpica Bárbara Domingos, finalista nos Jogos de Paris 2024, participará da competição em Curitiba.

Programação do Campeonato Paranaense Individual de Ginástica Rítmica

Quinta-feira (15 de maio):

13h30 às 18h45 – Treinamento escalonado

Sexta-feira (16 de maio):

09h20 às 12h – Adulto nível 2 + Premiação

14h às 14h35 – Adulto nível 3 + Premiação

15h às 17h20 – Adulto nível 1

17h30 às 19h20 – Adulto Elite

19h45 – Cerimônia de abertura

Sábado (17 de maio):

10h às 11h – Final Adulto nível 2 + Premiação

13h30 às 15h40 – Adulto nível 1

16h às 18h10 – Adulto Elite + Premiação

18h30 – Torneio Elisabeth Laffranchi

Domingo (18 de maio):

08h30 às 13h – Finais Adulto nível 1 e Elite + Premiação

Além da categoria adulta, o tradicional Torneio Elisabeth Laffranchi, nomeado em homenagem à professora pioneira da ginástica no Paraná, contará com a participação de cerca de 140 crianças. A proposta é incentivar a iniciação esportiva e aproximar o público infantojuvenil da ginástica rítmica.

Serviço

Campeonato Paranaense Individual de Ginástica Rítmica – categoria Adulto

Data: 15 a 18 de maio

Local: Clube Agir, na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1020, no bairro Capão da Imbuia (Curitiba)

Ingressos: entrada gratuita