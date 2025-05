Casal é preso no Aeroporto Afonso Pena tentando levar droga para Tailândia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um casal foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por tráfico internacional de drogas, na noite desta segunda-feira (12). De acordo com a Polícia Federal (PF), os dois tentaram embarcar com aproximadamente 3,1 quilos de substância análoga à cocaína, escondida em bagagem despachada.

A prisão foi realizada pela equipe de plantão da PF no aeroporto, durante procedimento de fiscalização de rotina. A droga, que estava escondida em um compartimento oculto na mala, foi localizada após inspeção na bagagem. O destino final da viagem era a Tailândia.

O casal foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. A PF afirma que os procedimentos de praxe estão sendo adotados.