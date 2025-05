Trio é preso por desmatar área para aumentar estacionamento em Curitiba

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em parceria com a Polícia Científica do Paraná (PCP), resultou na prisão de três empresários no bairro São Lourenço, em Curitiba, nesta segunda-feira (12). Os homens foram detidos em flagrante e encaminhados ao sistema penitenciário.

As investigações indicam que os suspeitos estavam desmatando uma área próxima à Pedreira Paulo Leminski, considerada zona de preservação da Mata Atlântica, conforme a Lei nº 11.428/2006.

Proprietários de um estacionamento na região, os indivíduos utilizavam motosserras para remover árvores ao redor do terreno, com o objetivo de ampliar o espaço. A madeira cortada era armazenada nas proximidades do local onde ocorreram as prisões.

De acordo com o delegado da PCPR Guilherme Dias, os detidos responderão por crimes como uso irregular de motosserra, armazenamento ilegal de lenha e supressão de vegetação nativa de bioma protegido. As penas podem chegar até cinco anos de reclusão.