Descubra quais radares de Curitiba lideram ranking de multas em 2025

Em 2025, 407.755 infrações de trânsito já foram registradas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) em Curitiba até a metade do mês de abril. Os dados foram obtidos no site da Superintendência de Trânsito (Setran), que passou a divulgar as estatísticas de infrações entre os anos de 2019 e 2025. O anúncio da nossa ferramenta de transparência foi feito durante o lançamento da Campanha Maio Amarelo 2025, na última quinta-feira (1º).

De janeiro a abril de 2024, o número total de autos de infração registrados foi de 411.475. Em 2025, houve uma redução de 9,54%, somando 372.230 multas. As estatísticas consideram as multas emitidas por agentes de trânsito e da guarda municipal, pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e por radares fixos nas vias da cidade.

Silva Jardim lidera o ranking de multas em Curitiba

Com 68,94% do total de multas, os radares registram a maioria das infrações na cidade em 2025, somando 281.110 autos. Os 15 equipamentos eletrônicos que mais flagraram as infrações até a metade de abril de 2025 somam 21,04% do total de multas emitidas no período. Veja abaixo os locais onde estão os equipamentos com maior número de autuações:

Avenida Silva Jardim com a Rua Brigadeiro Franco , no bairro Água Verde (Regional Matriz);

, no bairro Água Verde (Regional Matriz); Rua Roberto Cichon , próximo ao nº 388, no bairro Capão da Imbuia (Regional Cajuru);

, próximo ao nº 388, no bairro Capão da Imbuia (Regional Cajuru); Avenida Silva Jardim com a Rua Bento Viana , no bairro Água Verde (Regional Matriz);

, no bairro Água Verde (Regional Matriz); Rua 24 de Maio , em frente ao Colégio Bom Jesus, no bairro Rebouças (Regional Matriz);

, em frente ao Colégio Bom Jesus, no bairro Rebouças (Regional Matriz); Rua Mariano Torres com a Avenida Visconde de Guarapuava , no bairro Centro (Regional Matriz);

, no bairro Centro (Regional Matriz); Rua Ubaldino do Amaral , nº 1530, no bairro Jardim Botânico (Regional Cajuru);

, nº 1530, no bairro Jardim Botânico (Regional Cajuru); Avenida Linha Verde com a Avenida Comendador Franco , no bairro Prado Velho (Regional Matriz);

, no bairro Prado Velho (Regional Matriz); BR-476 (Linha Verde) , próximo ao nº 21459, no bairro Pinheiro (Regional Pinheirinho);

, próximo ao nº 21459, no bairro Pinheiro (Regional Pinheirinho); Avenida Nossa Senhora da Luz , próximo ao nº 1876, no bairro Jardim Social (Regional Boa Vista);

, próximo ao nº 1876, no bairro Jardim Social (Regional Boa Vista); Rua Inácio Lustosa com a Rua João Manoel , no bairro São Francisco (Regional Matriz);

, no bairro São Francisco (Regional Matriz); Avenida da Integração , oposto ao nº 1100, no Bairro Alto (Regional Boa Vista);

, oposto ao nº 1100, no Bairro Alto (Regional Boa Vista); Alameda Dr. Carlos de Carvalho , nº 1286 (Praça da Espanha), no bairro Bigorrilho (Regional Matriz);

, nº 1286 (Praça da Espanha), no bairro Bigorrilho (Regional Matriz); Rua Paulo Gorski x Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no bairro Mossunguê (Regional Santa Felicidade).

A Regional Matriz concentra seis dos pontos com mais registros de infrações, somando 49.145 autos. Já Regional Cajuru, que possui dois dos principais pontos de fiscalização e é a segunda no ranking, totaliza 19.937 multas registradas entre janeiro e meados de abril de 2025.

Radares tem caráter educativo, afirma prefeitura de Curitiba

Em nota enviada à Tribuna, a Superintendência de Trânsito (Setran) disse que os radares eletrônicos têm função educativa e fiscalizatória, buscando inibir o comportamento de motoristas que excedem os limites de velocidade, principalmente nas vias com maior índice de infrações.

A Setran afirmou ainda que, quando a presença dos radares não é suficiente para reduzir as infrações, há reforço na sinalização e presença de agentes de trânsito nos locais com maior número de autuações, como forma de coibir o excesso de velocidade.