Nota Paraná amplia premiação: R$ 1 Milhão serão sorteados nesta quinta

O programa Nota Paraná realiza nesta quinta-feira (8) um sorteio especial de Dia das Mães, com um prêmio principal de R$ 1 milhão em disputa. Mas a grande novidade é a ampliação do número de premiados, dando mais chances aos consumidores que incluem o CPF nas notas fiscais.

A partir deste mês, o programa passa a distribuir 8 mil prêmios adicionais de R$ 100, resultado da unificação dos sorteios do Nota Paraná com o Paraná Pay. Com essa mudança, o valor total distribuído mensalmente salta para impressionantes R$ 2,8 milhões.

Marta Gambini, coordenadora do programa, explica o objetivo da novidade: “Queremos atingir mais consumidores e continuar incentivando as pessoas a colocarem o CPF na nota fiscal. E nada mais especial do que iniciar essa nova premiação justamente no sorteio de Dia das Mães”.

Neste sorteio, mais de 3,2 milhões de consumidores concorrerão a 23.103 prêmios. Foram gerados quase 30 milhões de bilhetes, referentes às compras realizadas em janeiro. Além disso, 1.486 entidades sociais disputam 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais.

Como participar

Para participar, é simples: basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras no Paraná. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para conta bancária ou usados para abater valores do IPVA.

Os interessados devem se cadastrar no site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. Além dos sorteios, o programa devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) diretamente na conta do participante.