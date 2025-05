Vereador de Curitiba é expulso do MBL acusado de gravar ‘vídeos idiotas’

O vereador de Curitiba João Bettega (União Brasil) foi expulso do Movimento Brasil Livre (MBL). A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (07) e comentada durante uma live cheia de acusações e com mais de duas horas de duração, conduzida por Renan Santos – fundador da organização – e Arthur do Val – participante do movimento.

Entre as justificativas para a expulsão de Bettega do MBL estão: traição – de acordo com o movimento, o vereador abraçava a agenda de Bolsonaro e estaria planejando ‘ataques’ contra o MBL; ausência de trabalho político – “só grava vídeos idiotas”, diz nota da organização; e vista grossa para crimes cometidos pelo PL em Curitiba.

Em outro vídeo publicado no início da tarde desta quarta, o membro do MBL Willian Rocha afirmou que os assessores parlamentares de Bettega pediram demissão dos cargos.

“Infelizmente nosso trabalho foi frustrado por um parlamentar com rigidez intelectual, pouquíssimo produtivo e muito individualista. Todos os nove assessores parlamentares e estagiários pediram exoneração dos seus cargos no dia de hoje”, disse Rocha.

Fundado em 2014, o Movimento Brasil Livre é um movimento político com ideias liberais. Bettega cumpre o primeiro mandato como vereador em Curitiba.

O que diz o vereador

Por meio de nota, Bettega disse que enfrentava problemas de relacionamento no gabinete há algumas semanas com pessoas que faziam parte do MBL.

“Na semana passada, a situação se tornou insustentável, pois um dos meus assessores levantou a voz dentro da minha sala, falou que ele manda no gabinete e me ameaçou com a frase: “se não for para resolver no carinho, será no ódio”. Ao mesmo tempo, sofri ameaças de outros integrantes do movimento que falaram que “coisas ruins vão acontecer comigo”. A situação de extremo desrespeito foi levada ao MBL, mas o movimento não autorizou a exoneração desse assessor e me expulsou depois”, finaliza nota.