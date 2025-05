Curitiba recebe Mundial de Escalada em ginásio afetado por incêndio

Curitiba está prestes a entrar para a história da escalada esportiva sul-americana. O ginásio do Parque Olímpico do Cajuru, recentemente afetado por um incêndio, foi recuperado em tempo recorde e está pronto para receber a Copa do Mundo de Escalada Esportiva, marcada para os dias 16, 17 e 18 deste mês.

O incidente, ocorrido em 21 de abril durante trabalhos de solda no telhado, danificou parte da estrutura do ginásio. No entanto, graças a uma parceria eficiente entre órgãos municipais, estaduais e a Confederação Brasileira de Escalada Esportiva (CBEscalada), as obras de restauração começaram imediatamente após o controle do fogo pelos bombeiros.

“Houve uma união forte para reparar os estragos rapidamente”, afirma o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler. “Curitiba vai virar a capital mundial da escalada e quero convidar a todos para participar do evento”, acrescenta.

A rápida recuperação do ginásio permitirá que Curitiba se torne a primeira cidade da América do Sul a sediar uma etapa da Copa do Mundial de Escalada Esportiva. O evento reunirá mais de 150 atletas de 45 países, consolidando a capital paranaense como um importante polo da modalidade no continente.

Luisi Peters, da CBEscalada, comenta sobre o processo de recuperação: “Foi assustador, mas logo começamos os trabalhos, em três turnos, para deixar tudo preparado. E acredito que a estrutura estará ainda melhor do que antes.”

O Parque Olímpico do Cajuru já era considerado o complexo de escalada mais moderno da América Latina, com equipamentos inaugurados em dezembro do ano passado. O local conta com paredes preparadas para as categorias Velocidade, Dificuldade/Guiada e Boulder, as mesmas disputadas nas olimpíadas.

Além de sediar eventos de alto nível, o ginásio também serve à comunidade local. O projeto Escola + Esporte = 10, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, oferece aulas de escalada para alunos de 6 a 17 anos, e a nova estrutura tem atraído um público mais velho para aulas noturnas.

Com a conclusão das obras de recuperação, Curitiba se prepara para receber os olhos do mundo da escalada esportiva, reafirmando seu compromisso com o esporte e demonstrando sua capacidade de superar desafios com agilidade e eficiência.

Reparos após o incêndio que afetou parcialmente o Parque Olímpico do Cajuru, estão em andamento para o Campeonato Mundial de Escalada. Curitiba, 06/05/2025. Foto: José Fernando Ogura/SECOM