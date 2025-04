O que pode ter causado incêndio em Ginásio de Curitiba? Prefeitura tem uma suspeita!

Faíscas geradas por um trabalho de solda podem ter iniciado as chamas do incêndio que atingiu o ginásio coberto do Complexo Esportivo Peladeiro, no bairro Cajuru, em Curitiba, na tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com a prefeitura de Curitiba, segundo informações preliminares, que ainda dependem de perícia, uma equipe de manutenção estava no local e, durante o trabalho de solda, faíscas atingiram o colchonete que fica onde é realizada a escalada em parede. Os danos materiais estão sendo avaliados.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e da regional Cajuru deram suporte ao trabalho dos Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local. Ninguém ficou ferido.

Atividades suspensas no ginásio

Segundo a prefeitura de Curitiba, as atividades do Ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru (CIE CJ) estão suspensas até a avaliação dos órgãos competentes para liberação do espaço.

